Эксперт назвал признаки кибератаки на смартфон

Эксперт сообщил, что пользователь должен насторожиться, если смартфон начал выключаться и включаться сам по себе. Также стоит обратить внимание, если на устройстве внезапно появились новые приложения. Ещё одним признаком атаки является наличие подозрительных исходящих или входящих звонков и SMS. Даже проблемы со связью во время звонка должны вызвать вопросы у пользователя. В частности, речь идёт о помехах, шумах, долгом соединении с абонентом.

Ещё стоит наблюдать за тем, не слишком ли быстро расходуется заряд аккумулятора, не нагревается ли устройство в минуты покоя, не увеличивается ли расход интернет-трафика без видимых на то причин.