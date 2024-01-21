Эксперт: «не родные» зарядники для смартфонов безопасны, но есть одно исключение

Шутов объяснил, что использование более мощного зарядного устройства не приведет к перегреву или перезарядке телефона. Телефон просто будет потреблять столько энергии, сколько ему нужно, вплоть до максимальной мощности.

То же самое можно сказать и о зарядном устройстве меньшей мощности. Например, если ваш телефон поддерживает быструю зарядку мощностью до 66 Вт, но у вас есть только 33-ваттное зарядное устройство, оно все равно сможет зарядить телефон, но это займет больше времени.

Однако Шутов предостерегает от использования дешевых зарядных устройств или зарядных устройств, не имеющих необходимых сертификатов. Такие зарядные устройства могут привести к ускоренному износу аккумулятора, перегреву и даже возгоранию.

Если вы хотите воспользоваться преимуществами быстрой зарядки, Шутов рекомендует использовать зарядное устройство, совместимое со стандартом зарядки вашего телефона. Однако он также говорит, что использование оригинального кабеля и адаптера поможет продлить срок службы телефона.