Эксперт обвинил Samsung и Apple в намеренном усложнении ремонта смартфонов

Первым делом он упомянул Samsung, у которой есть соглашение, не позволяющее сторонним сервисам как iFixit покупать запчасти для устройств южнокорейской компании. Например, есть немецкий производитель батарей Varta. Samsung использует его продукты в наушниках Galaxy. Когда iFixit приходит к Varta, чтобы купить у них компоненты, компания говорит сервису, что Samsung не позволяет продавать их.

Apple тоже применяет в своих продуктах особые версии компонентов, которые подпадают под контрактные соглашения с производителями.

Что касается Microsoft, то стоит только вспомнить его ноутбук Surface, которому iFixit дала оценку ремонтопригодности 0 из 10.