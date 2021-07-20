Эксперт обвинил Samsung и Apple в намеренном усложнении ремонта смартфонов

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Сегодня в 16:03
Эксперт обвинил Samsung и Apple в намеренном усложнении ремонта смартфоновНайти детали для этих устройств очень сложно
Apple, Samsung и Microsoft продолжают разрабатывать устройства, в которых используются нестандартные детали, что усложняет их ремонт. Генеральный директор iFixit раскритиковал компании за это.
Первым делом он упомянул Samsung, у которой есть соглашение, не позволяющее сторонним сервисам как iFixit покупать запчасти для устройств южнокорейской компании. Например, есть немецкий производитель батарей Varta. Samsung использует его продукты в наушниках Galaxy. Когда iFixit приходит к Varta, чтобы купить у них компоненты, компания говорит сервису, что Samsung не позволяет продавать их.
Apple тоже применяет в своих продуктах особые версии компонентов, которые подпадают под контрактные соглашения с производителями.
Что касается Microsoft, то стоит только вспомнить его ноутбук Surface, которому iFixit дала оценку ремонтопригодности 0 из 10.