Эксперт объяснил, как не навредить смартфону при использовании быстрой зарядки

Эксперт объяснил, как не навредить смартфону при использовании быстрой зарядкиСоблюдайте четыре правила
Для того чтобы смартфон не вышел из строя быстро, нужно при использовании быстрой зарядки помнить о нескольких правилах.
Выбирайте оригинальную зарядку. Это позволит избежать несовместимости телефона с ней и повреждения батареи. Что касается китайских аналогов, то иногда производитель может указывать неправильные показатели тока и напряжения. Это может плохо сказаться на вашем аккумуляторе.
Не перегревайте телефон. Не оставляйте устройство во время зарядки в тёплых местах, около радиаторов, прямых солнечных лучей. Также не рекомендуется заряжать аппарат с использованием быстрой зарядки долгое время.
Не заряжайте устройство слишком часто. Старайтесь ставить на зарядку телефон тогда, когда это и правда нужно, а не по привычке.
Не разряжайте смартфон полностью. Подключайте его к зарядке тогда, когда остаётся менее 20%.