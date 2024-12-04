Эксперт объяснил, как смартфоны Google Pixel следят за пользователями

Бизнес-модель Google основана на сборе данных, на которых держится ее рекламная империя. Телефоны Pixel, глубоко интегрированные с сервисами Google, собирают огромное количество данных. Отслеживание местоположения, голосовые данные и модели использования — все это собирается, даже если некоторые функции, например «История местоположения», отключены. Хотя Google утверждает, что использует эти данные ответственно, утечки и судебные иски вызывают опасения.

Для решения проблем конфиденциальности Google предлагает такие инструменты, как Privacy Dashboard и шифрование сообщений. Однако критики утверждают, что эти меры не меняют зависимости Google от данных пользователей.

Для большинства пользователей удобство экосистемы Google перевешивает опасения по поводу конфиденциальности. Но вдруг вы захотите защитить свою конфиденциальность. Тогда сделайте следующее: