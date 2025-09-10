Эксперт объяснил, кому стоит обновляться до iPhone 17, а кому бессмысленно

Поэтому, если вы снимаете в основном на стандартную камеру без сильного зума, разницы почти не заметите.

Зато есть серьёзные улучшения в двух областях:

Селфи-камера — одна из лучших на рынке, особенно для любителей автопортретов.

Автономность — теперь даже компактный iPhone 17 работает почти как Android-смартфон с батареей 5000 мАч, а Pro Max тянет на уровень 6000+.

Есть и минусы: корпуса сделали из алюминия вместо титана — смартфон стал менее прочным, но зато процессор меньше греется. Новый iPhone 17 Air Харитонов считает неудачным и предсказывает ему слабые продажи.

Базовый iPhone 17 выглядит удачно: исправили дисплей, добавили новый сверхширокоугольный модуль камеры, увеличили память до 256 ГБ. Но дизайн остался прежним.

Харитонов советует обновляться тем, у кого iPhone 14 Pro Max или старше. «Разница в автономности будет космическая при почти тех же габаритах», — говорит он. Владельцам iPhone 11−13 стоит смотреть по состоянию своих устройств и бюджету.

Для пользователей флагманов на Android поводов переходить почти нет — кроме более качественной селфи-камеры и видео.