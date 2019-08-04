Эксперт объяснил недостатки пластикового корпуса Samsung Galaxy A50

Выглядит корпус A50 впрочем почти как стеклянный — по крайней мере, он красиво переливается. Модель стала довольно популярной у Samsung, да и стоит она недорого, поэтому вердикт Зака интересен.

Он сделал всё, как обычно. Проверил защитное стекло смартфона на стойкость — она оказалась такой же, как у большинства современных качественных устройств. Огонь был для A50 не страшен. Первый минус обнаружился в тесте на устойчивость корпуса к царапинам. Повредить корпус Зак смог без труда. Не менее любопытен был тест на сгибание. Он завершился треском, который мог значить только одно: корпус не выдержал испытаний.

Тем не менее, формально он их прошёл. Поскольку смартфон после треска продолжил работать.