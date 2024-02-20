Эксперт объяснил, почему сейчас почти нет компактных смартфонов

Игры и видео. Смотреть видео и играть во что-нибудь намного удобнее на большом экране.

Ёмкость аккумулятора. Чем больше корпус телефона, тем большего размера батарею в него можно поместить. Сейчас нормальной считается ёмкость аккумулятора 5000 мА*ч. Также большой экран потребляет и больше энергии.

Камеры. Объективы с более крупной оптикой требуют больше места на смартфоне.