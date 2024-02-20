Эксперт объяснил, почему сейчас почти нет компактных смартфонов

Опубликовано 20 февраля 2024, 05:15
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Эксперт объяснил, почему сейчас почти нет компактных смартфоновЕсть несколько веских причин
Самый первый iPhone, выпущенный в 2007 году, имеет дисплей с диагональю 3,5 дюйма. Сейчас же вполне нормальным считается телефон с экраном 6,5-6,7 дюйма. Но почему большинство фирм стали производить именно такие «лопаты», а не компактные модели?
Игры и видео. Смотреть видео и играть во что-нибудь намного удобнее на большом экране.
Ёмкость аккумулятора. Чем больше корпус телефона, тем большего размера батарею в него можно поместить. Сейчас нормальной считается ёмкость аккумулятора 5000 мА*ч. Также большой экран потребляет и больше энергии.
Камеры. Объективы с более крупной оптикой требуют больше места на смартфоне.
Производство. Чем меньше телефон, тем сложнее он в производстве.
Имидж. Большие смартфоны многие визуально воспринимают как более продвинутые по сравнению с компактными.