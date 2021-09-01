Эксперт объяснил, почему в смартфонах памяти оказывается всегда меньше, чем заявлено

Эксперт объяснил, почему в смартфонах памяти оказывается всегда меньше, чем заявленоЕсть несколько факторов
Борис Веденский выделил три причины несовпадения объёма памяти в характеристиках устройства и в действительности.
- Системы счисления. В повседневной жизни мы пользуемся десятичной системой счисления (то есть в ней 10 цифр: от 0 до 9). В технике же используется двоичная система счисления: в ней есть только 0 и 1. Это удобно, поскольку в компьютерах применяются логические операции, принимающие значения "истина" и "ложь". А вот для описания памяти в устройствах для хранения данных используются обе системы.
На упаковках гаджетов необходимо указывать объём памяти в десятичной системе, а по факту электроника состоит из двоичных элементов. Получается, что между количеством памяти в разных системах счисления есть разрыв: так, 1 ГБ = в двоичной системе 1024 МБ, в десятичной системе 1000 МБ.
С 1998 года для указания десятичных объёмов используются единицы измерения "килобайт", "мегабайт", "гигабайт", а для двоичных - "кибибайт", "мебибайт", "гибибайт". 1 ГБ при этом меньше 1 ГиБ примерно на 7 процентов, а на упаковке аппаратов всегда объём памяти указывают в мегабайтах. Поэтому он всегда меньше, чем на самом деле.
- Файлы тоже занимают место на дисках. При форматировании файловая система разделяет диск (или другой накопить) на специальные кластеры. Каждый кластер имеет определённый размер. Если файл оказывается меньше, то для его хранения всё равно отводится целый кластер. При записи больших файлов потеря памяти будет небольшой, а вот если у вас много маленьких по объёму, то всё наоборот.
- Место для хранения системных данных. При использовании системы она будет занимать больше памяти, чем номинально. Это связано с тем, что при работе ОС быстро накапливает разные внутренние файлы, кэш.
В конце ведущий отметил, что, скорее всего, путаница с объёмом памяти в разных системах счисления не исчезнет. Производители не хотят использовать новые названия и писать "мебибайт" (вместо "мегабайт").