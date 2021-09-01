Эксперт объяснил, почему в смартфонах памяти оказывается всегда меньше, чем заявлено

Борис Веденский выделил три причины несовпадения объёма памяти в характеристиках устройства и в действительности.

Системы счисления. В повседневной жизни мы пользуемся десятичной системой счисления (то есть в ней 10 цифр: от 0 до 9). В технике же используется двоичная система счисления: в ней есть только 0 и 1. Это удобно, поскольку в компьютерах применяются логические операции, принимающие значения "истина" и "ложь". А вот для описания памяти в устройствах для хранения данных используются обе системы.

На упаковках гаджетов необходимо указывать объём памяти в десятичной системе, а по факту электроника состоит из двоичных элементов. Получается, что между количеством памяти в разных системах счисления есть разрыв: так, 1 ГБ = в двоичной системе 1024 МБ, в десятичной системе 1000 МБ.

С 1998 года для указания десятичных объёмов используются единицы измерения "килобайт", "мегабайт", "гигабайт", а для двоичных - "кибибайт", "мебибайт", "гибибайт". 1 ГБ при этом меньше 1 ГиБ примерно на 7 процентов, а на упаковке аппаратов всегда объём памяти указывают в мегабайтах. Поэтому он всегда меньше, чем на самом деле.