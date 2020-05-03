Эксперт оценил чувствительность тепловизора в китайском смартфоне

Отличительной особенностью устройства является встроенный тепловизор FLIR Lepton, который позволяет оценить температуру поверхности в кадре. Эксперт ресурса ZDNet задался вопросом: действительно ли это полезная «фишка» или просто маркетинговый приём?

Автор материала ZDNet поделился видеозаписями, сделанными на смартфон. На них показаны различные объекты: например, зарядник от MacBook Pro в различном состоянии или человеческая рука.