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Эксперт оценил чувствительность тепловизора в китайском смартфоне
Действительно ли это полезная фишка?
Эксперт оценил чувствительность тепловизора в китайском смартфоне Blackview BV9800 Pro.
Отличительной особенностью устройства является встроенный тепловизор FLIR Lepton, который позволяет оценить температуру поверхности в кадре. Эксперт ресурса ZDNet задался вопросом: действительно ли это полезная «фишка» или просто маркетинговый приём?
Автор материала ZDNet поделился видеозаписями, сделанными на смартфон. На них показаны различные объекты: например, зарядник от MacBook Pro в различном состоянии или человеческая рука.
Автор заключил, что тепловизор в Blackview BV9800 Pro довольно чувствительный. Эксперту даже удалось увидеть через камеру смартфона тёплые следы кошачьих шагов вечером. Это его впечатлило.
Помимо тепловизора Blackview BV9800 Pro предлагает защищённый корпус, NFC и аккумулятор ёмкостью 6580 мАч.