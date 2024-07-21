Эксперт оценил новый ИИ-генератор изображений Samsung в Galaxy Z Fold 6

На практике инструмент «эскиз в изображение» может создавать фотореалистичные элементы, которые легко вписываются в существующие фотографии. Даже элементарные наброски, например, размытая пчела на цветке, прорисовываются с впечатляющей детализацией. Эта функциональность, хотя и «увлекательная», вызывает опасения по поводу легкости создания дипфейков.

Возможность вставлять убедительные генерации в фотографии без сложного ПО, такого как Photoshop, и умений подчеркивает растущую проблему отличия настоящего в цифровую эпоху.