Эксперт оценил новый ИИ-генератор изображений Samsung в Galaxy Z Fold 6

Эксперт оценил новый ИИ-генератор изображений Samsung в Galaxy Z Fold 6Удивляет и вызывает опасения
Эта функция, представленная на недавнем мероприятии Samsung Unpacked, позволяет пользователям нарисовать грубый эскиз на фотографии или пустой странице для заметок и превратить его в детальное изображение с помощью генеративного ИИ. Поначалу казалось, что это просто очередная уловка, чтобы «собрать классы», но возможности инструмента оказались на удивление продвинутыми.
На практике инструмент «эскиз в изображение» может создавать фотореалистичные элементы, которые легко вписываются в существующие фотографии. Даже элементарные наброски, например, размытая пчела на цветке, прорисовываются с впечатляющей детализацией. Эта функциональность, хотя и «увлекательная», вызывает опасения по поводу легкости создания дипфейков.
Возможность вставлять убедительные генерации в фотографии без сложного ПО, такого как Photoshop, и умений подчеркивает растущую проблему отличия настоящего в цифровую эпоху.