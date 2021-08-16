Эксперт перечислил 5 правил зарядки смартфона

Аккумулятор, утверждает специалист, при использовании телефона в любом случае изнашивается. Со временем устройство начинает разряжаться быстрее. Чтобы отодвинуть момент замены батареи, нужно соблюдать несколько правил.

Помнить, что температура окружающего пространства при зарядке должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов Цельсия. Лучше всего, если она будет +20 градусов. В летнее время никогда при этом не оставляйте телефон под прямыми лучами.