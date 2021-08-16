Эксперт перечислил 5 правил зарядки смартфона

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Эксперт перечислил 5 правил зарядки смартфонаОни помогут продлить работу аккумулятора
Автор блога на ixbt.com рассказал, как правильно заряжать телефон.
Аккумулятор, утверждает специалист, при использовании телефона в любом случае изнашивается. Со временем устройство начинает разряжаться быстрее. Чтобы отодвинуть момент замены батареи, нужно соблюдать несколько правил.
- Помнить, что температура окружающего пространства при зарядке должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов Цельсия. Лучше всего, если она будет +20 градусов. В летнее время никогда при этом не оставляйте телефон под прямыми лучами.
- Не давать гаджету разряжаться до конца. При 0 % аккумулятор может резко сильно нагреться, а затем сломаться, загореться или взорваться.
- Помнить о тактике зарядки "20-80" или "50-70". Мнения экспертов насчёт того, сколько должно быть оптимально процентов зарядки на телефоне, разнятся. Это может быть от 20 до 80 %, а может от 50 до 70 %. В любом случае диапазон, который надо поддерживать, именно такой.
- Заряжать телефон только тем устройством, которое идёт с ним в комплекте. По напряжению и выходному току эта зарядка рассчитана именно под ваше устройство.
- Не пользоваться во время зарядки телефоном. При использовании смартфона с подключенной зарядкой "убивается" аккумулятор.