Эксперт: Pixel 7 Pro, Huawei P60 и Pura70 — самые дешёвые смартфоны с камерами уровня iPhone 15 Pro Max

После недавнего обновления оболочки EMUI на смартфонах Huawei серии P50 и более новых работают почти все приложения, требующие Google-сервисы, даже без установки дополнительного ПО. Для особо сложных случае по-прежнему можно установить приложения-эмулятор Gbox, которое открывает доступ к Google Play и совместимо с особо "капризными" зависимыми от GMS приложениями