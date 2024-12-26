Эксперт: Pixel 7 Pro, Huawei P60 и Pura70 — самые дешёвые смартфоны с камерами уровня iPhone 15 Pro Max

Опубликовано 26 декабря 2024, 21:542 мин.
Эксперт: Pixel 7 Pro, Huawei P60 и Pura70 — самые дешёвые смартфоны с камерами уровня iPhone 15 Pro MaxЛучшие камеры для съемки фото и видео за разумную цену
Смартфоны с высококачественными камерами обычно стоят немалые деньги, но на рынке России есть несколько моделей, которые могут предложить флагманские камеры по доступной цене. Евгений Харитонов, главный редактор сайта Ferra.ru, выделил два таких устройства: Google Pixel 7 Pro и Huawei P60.
© Huawei/Google
- Google Pixel 7 Pro, выпущенный в 2022 году, в настоящий момент можно найти по цене от 36 до 37 тысяч рублей за модель с 128 ГБ памяти. Этот смартфон конкурирует с флагманами таких брендов, как iPhone 15 Pro Max, и по качеству съемки днем и ночью почти не уступает более дорогим моделям. Несмотря на то, что по низкой цене встречаются только версии 128 ГБ и традиционнную для Google Pixel посредственную автономность, Pixel 7 Pro фотографирует и снимает видео на уровне смартфонов-конкурентов стоимостью от 70 тысяч рублей в российских магазинах.
- Huawei P60 и P60 Pro, выпущенные весной 2023 года, являются другими представителями в этой категории. Эти устройства оснащены камерой, которая в большинстве случаев превосходит iPhone 15 Pro Max по качеству снимков. Huawei P60 доступен в продаже за 35−40 тысяч рублей, и это, по мнению Харитонова, одна из лучших покупок среди смартфонов с качественными камерами. Сравнительно компактный корпус, высокая мощность зарядки и отличная камера делают P60 отличным выбором для любителей мобильной фотографии.
- Есть и HUAWEI Pura70 — смартфон с отличными камерами, сравнимыми по качеству с камерами Samsung Galaxy S24 Ultra и Xiaomi 14 Ultra. Его стоимость варьируется от 45 до 50 тысяч рублей, что делает его более доступным по сравнению с конкурентами, которые стоят около 80 тысяч рублей.
Смартфон оснащён качественным дисплеем, хорошей автономностью и современным Android. Однако он уступает конкурентам в производительности для игр из-за процессоров Kirin. Основная камера показывает хороший уровень съёмки, хотя ночью и в условиях слабого освещения заметны небольшие недостатки, а зум на 10x у Samsung чуть лучше.
После недавнего обновления оболочки EMUI на смартфонах Huawei серии P50 и более новых работают почти все приложения, требующие Google-сервисы, даже без установки дополнительного ПО. Для особо сложных случае по-прежнему можно установить приложения-эмулятор Gbox, которое открывает доступ к Google Play и совместимо с особо "капризными" зависимыми от GMS приложениями
Источник:Евгений Харитонов
Автор:Булат Кармак