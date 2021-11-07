Эксперт предупредил о подорожании iPhone к Новому году

По словам эксперта, следует ждать роста цен на сотовые телефоны, а также на некоторые продукты питания. Всё потому, что на эти товары растут цены на мировом рынке. Что касается смартфонов, то причиной также является дефицит чипов.

Миронов пояснил, что спрос на телефоны Apple полностью в мире не удовлетворён, и компания снижает свои планы по производству. Поэтому на iPhone точно вырастут цены.

Среди продуктов подорожать могут гречка, консервы и другие продукты, которые в большом количестве уходят на внешний рынок.