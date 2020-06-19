Эксперт предупредил об опасности зарядки смартфона от прикуривателя

Совет эксперта опубликовали в издании «РИА Новости». По его словам, стоит избегать зарядки смартфона в машине от прикуривателя, особенно если провода некачественные. Дело в том, что из-за скачков напряжения устройство может получить слишком много энергии и сломаться.

Эксперт отметил, что опаснее всего держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Такие действия могут привести к тому, что аккумулятор устройства полностью разрядится.

Зеленый также заявил, что не стоит заряжать смартфон на солнце. При таких условиях устройство получает дополнительный нагрев аккумулятора, а это может вывести его из строя.