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Эксперт протестировал новый формат фотографий в iPhone 12 Pro Max
ProRAW
В октябре Apple заявила, что iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут поддерживать новый формат изображений ProRAW. Он объединяет технологии Smart HDR и Deep Fusion. Издание GSMArena протестировало нововведение и постаралось ответить на вопрос, кому оно нужно.
Автор текста заметил, что съёмка в RAW на телефоне не даёт лучших результатов, чем обработка средствами самого устройства. Поэтому журналист задался вопросом, позволит использование Apple ProRAW вместо JPEG улучшить фотографии. Автор редактировал фото прямо на смартфоне.
Что касается съёмки в условиях хорошего освещения, здесь лучше использовать JPEG. Как и для съёмки при низком освещении. Конечно, редактированные ProRAW изображения выглядят чуть лучше, но это требует тонкой настройки.
В целом, если задача — просто получить хорошую фотографию, использование ProRAW можно назвать ненужным. Тем же, кто снимает RAW на iPhone с приложениями Lightroom или Halide, автор посоветовал переключиться на ProRAW.