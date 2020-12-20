Эксперт протестировал новый формат фотографий в iPhone 12 Pro Max

Автор текста заметил, что съёмка в RAW на телефоне не даёт лучших результатов, чем обработка средствами самого устройства. Поэтому журналист задался вопросом, позволит использование Apple ProRAW вместо JPEG улучшить фотографии. Автор редактировал фото прямо на смартфоне.

Что касается съёмки в условиях хорошего освещения, здесь лучше использовать JPEG. Как и для съёмки при низком освещении. Конечно, редактированные ProRAW изображения выглядят чуть лучше, но это требует тонкой настройки.