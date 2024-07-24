Эксперт рассказал, какие приложения и файлы больше всего засоряют память смартфона

По словам эксперта, самыми проблемными с точки зрения заполняемости памяти являются карты. Помимо этих аппов, память забивают игры, мессенджеры.

При этом мессенджеры «разбухают» из-за фото, видео и музыки, которые пользователь хранит, получая и отправляя другим людям. Поэтому самые проблемные для памяти гаджетов как раз мультимедийные файлы, особенно в высоком разрешении.

Кусков посоветовал удалять фото, видео и аудио с устройства, как и любой «тяжёлый» контент. Нелишним будет регулярно очищать кэш в настройках приложений, а также удалять неиспользуемые.

«Много могут занимать некоторые игры и мессенджеры, при условии, что в последних вы передаете большое количество видео собеседникам. Либо отправляют они, и вы это сохраняете у себя», — отметил Кусков.