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Эксперт рассказал, можно ли считать Snapdragon 888 провальным процессором

Всё зависит от уровня ожиданий пользователей
На примере работы смартфона OnePlus 9 Pro 5G владелец канала Argument600 Станислав Бобров провел тестирование процессора Snapdragon 888. Он сравнил его с предшественниками и ответил на вопрос о “провальности” новинки.
Эксперт рассказал, можно ли считать Snapdragon 888 провальным процессором

По производительности особой разницы с другими процессорами Станислав не заметил. То же самое касается троттлинга.

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По масштабируемости значительный отрыв, по словам блогера, можно увидеть только при сравнении с Snapdragon 855+.

Эксперт рассказал, можно ли считать Snapdragon 888 провальным процессором

А вот оперативная память изменилась в лучшую сторону: скорость чтения стала рекордной - примерно 32 ГБ/сек. Аналогично и задержка: она стала наименьшей по сравнению с остальными версиями Snapdragon.

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Копирование - немного ниже предыдущей версии. Автор YouTube-канала предполагает, что по этой причине видеоядро получилось заметно быстрее, чем у 865 модели.

Эксперт рассказал, можно ли считать Snapdragon 888 провальным процессором

В целом, заключил Станислав, от предшественников он по принципу работы почти не отличается (хотя обещали, что будет), прирост производительности в реальном времени не очень большой, а процессор Samsung Exynos 2100 на этот раз почти такой же по производительности, несмотря на то что ранее Samsung был слабее.

Однако по нагреву и автономности замечаний нет. Энергоэффективность у него практически рекордная. Поэтому процессор, по словам эксперта, можно считать качественным. Просто от Snapdragon 888 ждали большего.