Эксперт рассказал, можно ли считать Snapdragon 888 провальным процессором

Эксперт рассказал, можно ли считать Snapdragon 888 провальным процессоромВсё зависит от уровня ожиданий пользователей
По производительности особой разницы с другими процессорами Станислав не заметил. То же самое касается троттлинга.
По масштабируемости значительный отрыв, по словам блогера, можно увидеть только при сравнении с Snapdragon 855+.
А вот оперативная память изменилась в лучшую сторону: скорость чтения стала рекордной - примерно 32 ГБ/сек. Аналогично и задержка: она стала наименьшей по сравнению с остальными версиями Snapdragon.
Копирование - немного ниже предыдущей версии. Автор YouTube-канала предполагает, что по этой причине видеоядро получилось заметно быстрее, чем у 865 модели.
В целом, заключил Станислав, от предшественников он по принципу работы почти не отличается (хотя обещали, что будет), прирост производительности в реальном времени не очень большой, а процессор Samsung Exynos 2100 на этот раз почти такой же по производительности, несмотря на то что ранее Samsung был слабее.
Однако по нагреву и автономности замечаний нет. Энергоэффективность у него практически рекордная. Поэтому процессор, по словам эксперта, можно считать качественным. Просто от Snapdragon 888 ждали большего.