Эксперт рассказал, можно ли считать Snapdragon 888 провальным процессором

В целом, заключил Станислав, от предшественников он по принципу работы почти не отличается (хотя обещали, что будет), прирост производительности в реальном времени не очень большой, а процессор Samsung Exynos 2100 на этот раз почти такой же по производительности, несмотря на то что ранее Samsung был слабее.

Однако по нагреву и автономности замечаний нет. Энергоэффективность у него практически рекордная. Поэтому процессор, по словам эксперта, можно считать качественным. Просто от Snapdragon 888 ждали большего.