Эксперт рассказала россиянам, как распознать мошеннический звонок

Эксперт отметила, что многие люди не обращают внимания на международный код и отвечают на звонки с неизвестных номеров. Особенно опасно, если звонящий представляется сотрудником банка, страховой компании, госуслуг или правоохранительных органов. Пожарская пояснила, что все официальные коммуникации ведутся с многоканальных номеров организации, и для соединения с конкретным сотрудником обычно требуется ввод дополнительного короткого кода.

Также она напомнила, что все официальные номера организаций публикуются на их сайтах в разделе «Контакты». Короткие сервисные номера из 3−5 цифр, используемые для поддержки или опросов, тоже всегда размещаются на официальных ресурсах.

Главная опасность — подмена номера с помощью технологий виртуальных АТС и sim-боксов. Поэтому самый надежный способ защититься — не отвечать на звонки с незнакомых номеров.