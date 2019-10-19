Эксперт указал на недостаток больших камер смартфонов

В модуле расположены три датчика изображения. Выполнен он в довольно необычном стиле и, как показали тесты Зака Нельсона (Zach Nelson), преимуществ по части защиты смартфону это не даёт.

Когда блогер начал проводить тест на сгибание, по стеклу на задней панели устройства побежали трещины. Стоит отметить, что большинство современных аппаратов это испытание выдерживают. Зак предположил, что причиной такой хрупкости могло стать большое отверстие в панели под круглый модуль камеры. Блогер посоветовал носить OnePlus 7T в чехле.