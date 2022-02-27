Эксперт: все iPhone 15-й серии выйдут без «чёлки»

Росс Янг рассказал, что Apple готовит к выходу в 2023 году четыре модели iPhone 15. По словам аналитика, все модели этой серии получат дизайн с вырезом в экране, полностью избавившись от «чёлки».

Сообщается также, что в 2022 году Apple будет использовать корпус из титанового сплава для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, что повысит их прочность. Что будет с моделями 2023 год, пока неясно.

Ранее стало известно, что iPhone 14 предложит лучшее время автономной работы благодаря новому чипу 5G.