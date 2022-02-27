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Эксперт: все iPhone 15-й серии выйдут без «чёлки»Насчёт iPhone 14 непонятно
2022 год может стать последним годом, когда Apple выпустит смартфоны с «чёлкой» в экране. Известный аналитик прогнозирует, что все модели iPhone 15 2023 года будут иметь дисплей с вырезом.
Росс Янг рассказал, что Apple готовит к выходу в 2023 году четыре модели iPhone 15. По словам аналитика, все модели этой серии получат дизайн с вырезом в экране, полностью избавившись от «чёлки».
Сообщается также, что в 2022 году Apple будет использовать корпус из титанового сплава для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, что повысит их прочность. Что будет с моделями 2023 год, пока неясно.
Ранее стало известно, что iPhone 14 предложит лучшее время автономной работы благодаря новому чипу 5G.
Источник: Wccftech