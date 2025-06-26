Эксперты: Apple пора выпустить складной iPhone — Android уже освоил технологии

Опубликовано 26 июня 2025, 13:301 мин.
Эксперты: Apple пора выпустить складной iPhone — Android уже освоил технологииА вы как считаете?
В 2025 году Samsung и Google вновь готовят к выхожу новые, более прочные складные смартфоны. Устройства станут устойчивее к пыли и воде: например, Google Pixel Fold 10 может получить защиту IP68. Samsung также улучшит свой Galaxy Z Fold 7. А вот Apple, почему-то, всё ещё не участвует в этом тренде, пишет Gizmodo..
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Обе компании также работают над уменьшением заметного сгиба на экране и делают телефоны тоньше. Устройства станут удобнее, но вряд ли дешевле — цены по-прежнему могут достигать $2000. При этом Apple до сих пор не представила ни одного складного iPhone.
По слухам, первый такой гаджет компания покажет только в 2026 году. Возможно, компания хочет подготовиться: если Apple удастся создать тонкий, безскладочный смартфон, похожий по ощущениям на обычный iPhone, компания может стать лидером даже с опозданием.
Пока же складывающиеся смартфоны становятся всё надёжнее, но по-прежнему остаются дорогими и нишевыми устройствами.