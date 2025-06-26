Эксперты: Apple пора выпустить складной iPhone — Android уже освоил технологии

Обе компании также работают над уменьшением заметного сгиба на экране и делают телефоны тоньше. Устройства станут удобнее, но вряд ли дешевле — цены по-прежнему могут достигать $2000. При этом Apple до сих пор не представила ни одного складного iPhone.

По слухам, первый такой гаджет компания покажет только в 2026 году. Возможно, компания хочет подготовиться: если Apple удастся создать тонкий, безскладочный смартфон, похожий по ощущениям на обычный iPhone, компания может стать лидером даже с опозданием.

Пока же складывающиеся смартфоны становятся всё надёжнее, но по-прежнему остаются дорогими и нишевыми устройствами.