Эксперты DxOMark назвали лучший смартфон для любителей селфи

Он опередил такие модели, как HONOR Magic6 Pro и Google Pixel 9 Pro XL, а также превзошел своего предшественника iPhone 15 Pro Max.

Эксперты выделили высокую точность экспозиции, широкий динамический диапазон, отличную контрастность, глубину резкости и высокий уровень детализации как в фото, так и в видео.

Особенно они отметили потрясающий эффект боке для портретной съемки.