Эксперты назвали лучшие флагманские смартфоны 2025 года, которые в США не купить

Эксперты назвали лучшие флагманские смартфоны 2025 года, которые в США не купитьСтрадают ли от этого американцы
Xiaomi 15 Ultra — флагман с 6,73-дюймовым 2K OLED-экраном, чипом Snapdragon 8 Elite, до 1 ТБ памяти и камерами Leica (50 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 200 Мп). Батарея 5410 мА·ч, зарядка 90/80 Вт.
Huawei Pura X — раскладушка с двумя OLED-экранами, защитой IPX8 и спутниковой связью. Камеры: 50 Мп, 40 Мп, 8 Мп и датчик цвета.
Huawei Pura 80 Ultra — 6,8-дюймовый экран, процессор Kirin 9020, камеры до 200 Мп, спутниковая связь, зарядка 100/80 Вт.
Xiaomi Mix Flip 2 — раскладушка с двумя яркими экранами, Snapdragon 8 Elite и батареей 5165 мА·ч (67/50 Вт).
Honor Magic 7 Pro — экран 5000 нит, Snapdragon 8 Elite, 200-Мп телеобъектив и зарядка 100/80 Вт.
Oppo Find X8 Ultra — 6,82-дюймовый AMOLED, камеры Sony (50 Мп) с двумя телеобъективами, батарея 6100 мА·ч (100/50 Вт).
Vivo X200 Ultra — продвинутые фото-чипы, камеры Zeiss до 200 Мп, батарея 6000 мА·ч (90/40 Вт).
Honor Magic V5 — самый тонкий складной смартфон с защитой IP58/IP59, экранами 7,95″ и 6,43″ и батареей до 6100 мА·ч.