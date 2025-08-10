Эксперты назвали лучшие флагманские смартфоны 2025 года, которые в США не купить

Страдают ли от этого американцы

В 2025 году многие топовые смартфоны вышли только в Китае и других странах, но не в США. Они удивляют камерами, складными экранами, спутниковой связью и сверхбыстрой зарядкой.