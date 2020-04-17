Эксперты назвали основных покупателей нового iPhone SE

Об этом пишет Reuters. В материале приведён опрос по поводу iPhone SE (2020), который проводился в китайской соцсети Weibo. 60% участников ответили, что не будут покупать новинку. Сообщается, что в опросе участвовали 350 000 человек.

Примерно пятая часть респондентов заявили, что купили бы iPhone SE (2020). Однако многим он казался бы привлекательнее, если бы имел ещё более низкую цену.

Reuters также привело мнение аналитиков по поводу вероятной аудитории смартфона. Они считают, что iPhone SE (2020) отлично подойдёт владельцам старых iPhone 6, ведь он предложит им хороший способ перейти на более безопасную и современную версию системы.

«Это люди, которые используют смартфоны в течение четырёх или пяти лет, до тех пор пока они (прим. устройства) не сломаются или у них не испортится батарея», — говорят аналитики.

Кроме того, iPhone SE (2020) понравится аудитории, лояльной к бренду, и тем людям, которым пока не важно наличие поддержки 5G в телефоне.