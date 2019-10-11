Эксперты назвали смартфон с лучшим качеством звука

Специалисты DxOMark проверяли качество воспроизведения звука через динамики и наушники смартфонов. Кроме того, они оценивали запись аудио на камеру и диктофон. В тестировании участвовали семь аппаратов от пяти брендов: Apple iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+ и Note 10+, Sony Xperia 1, Honor 20 Pro, Huawei Mate 20 X.

Первое место занял Huawei Mate 20 X. Он набрал 75 баллов. На балл отстаёт от него и размещается на втором месте iPhone XS Max. Новинка от Apple же получила ещё на три балла меньше и оказалась на третьем месте.