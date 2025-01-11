Эксперты назвали выход AirTag Max разумным шагом в линейке трекеров Apple

AirTag доказали для многих свою полезность, но одним из главных недостатков является частая необходимость замены батарей. Хотя iPhone предупреждает вас о том, что пора менять батарею, этот процесс может быть утомительным, особенно для нескольких устройств. Недавно появившийся аксессуар TimeCapsule решает эту проблему, продлевая срок службы батареи AirTag до 10 лет, но при этом увеличивая габариты устройства.

Именно здесь может пригодиться AirTag Max. Более громоздкая модель со значительно большим временем автономной работы идеально подойдет пользователям, которые не возражают против больших размеров, например для багажа или автомобиля. Это было бы простым решением постоянной проблемы с батареей, считает Кристофер.

Apple могла бы расширить семейство AirTag, представив модель Max, которая обеспечит более длительное время автономной работы без использования внешних аксессуаров.

Если AirTag 2 хорошо себя зарекомендует, AirTag Max может стать «разумным продолжением».