Эксперты оценили камеру самого дешёвого современного iPhone

На задней панели у iPhone SE (2020) разместилась камера с одним датчиком на 12 Мп с апертурой f/1.8. Тут есть и оптическая стабилизация изображения. Спереди у смартфона имеется камера на 7 Мп.

Для основной камеры iPhone SE (2020) получил оценку 101 балл, что ставит его рядом с предшественником Apple iPhone XR в общем рейтинге DxOMark. Новый iPhone опередили Google Pixel 4 и даже Samsung Galaxy Z Flip.

Что касается «фронталки», то здесь оценка составляет 84 балла. Это тоже невысокий показатель, но всё же не такой плохой, как у основной камеры. Такой же балл имеют прошлогодний Huawei Mate 30 Pro 5G и Xiaomi Mi MIX 3 2018 года.

В целом, специалисты отметили, что по многим параметрам iPhone SE (2020) может снимать на уровне более дорогого iPhone 11. Напомним, в России первую модель можно купить за 39 990 рублей.