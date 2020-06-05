Эксперты оценили камеру смартфона OnePlus, известную «рентгеновским зрением»

Общий балл камеры OnePlus 8 Pro составил 119. Это не самый высокий результат: в рейтинге смартфон разместился ниже Xiaomi Mi CC9 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei P40 Pro. Тем не менее, балл всё равно можно назвать неплохим (примерно столько же у Apple iPhone 11 Pro Max).

Эксперты похвалили у OnePlus 8 Pro хорошую детализацию фотографий, низкий уровень шума, быстрый автофокус. Из минусов назвали: артефакты на ультраширокоугольных снимках, шум на ночных.