Эксперты оценили ремонтопригодность самого компактного флагманского смартфона на рынке Asus Zenfone 10

Они рассмотрели устройство изнутри и оценили его ремонтопригодность.

Одним из ключевых нововведений по сравнению с предыдущей моделью, Zenfone 9, стало появление зарядной катушки стандарта Qi. С её помощью смартфон получил поддержку беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Эксперты обратили внимание на то, что доступ к материнской плате смартфона достаточно прост. Антенна NFC легко отсоединяется, а сенсоры камер и другие компоненты закреплены на материнской плате. Термопаста на чипе Snapdragon 8 Gen 2 была наложена корректно.

Однако, если возникнет необходимость в ремонте смартфона, задача может оказаться сложной.

Замена экрана потребует полной разборки устройства, а замена кнопки включения/выключения и сканера отпечатков пальцев усложняется проводами, проходящими за батареей.

В итоге, эксперты оценили ремонтопригодность ASUS Zenfone 10 в 4.5 балла из 10. Такой же результат был и у предыдущей модели — Zenfone 9.