Эксперты оценили сложность ремонта флагмана Samsung Galaxy S21

Специалисты отметили, что вскрыть смартфон довольно легко: в конструкции используются идентичные винты, поэтому потребуется только одна отвёртка. В iFixit сообщили, что многие компоненты в Galaxy S21 можно заменить независимо друг от друга. Специалисты раскритиковали то, что у смартфона нет разъёма для наушников — это значит более быстрый износ порта USB-C.

А вот «жирным» минусом смартфона стал тот факт, что два наиболее часто ремонтируемых компонента — батарею и экран — очень сложно извлечь, в том числе из-за обилия клея.

В результате Galaxy S21 получил 4 балла из 10 по ремонтопригодности.