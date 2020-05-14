Эксперты оценили вред быстрой зарядки для аккумуляторов смартфонов

В итоге остаточная ёмкость аккумулятора измерялась на уровне более 90% от первоначальной. Это значит, батареи смартфона спокойно хватит как минимум на два года.

Тесты также провела независимая сторона TUV Rheinland и получила схожие результаты. То есть информация о вреде быстрой зарядки для смартфонов преувеличена.