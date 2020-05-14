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Эксперты оценили вред быстрой зарядки для аккумуляторов смартфонов
Есть ли повод переживать?
Недавно в сети появились сообщения о том, что быстрая зарядка слишком быстро «убивает» батарею телефона. Якобы 40-ваттное зарядное устройство уменьшает ёмкость со 100% до 70% за такое же количество циклов, за которое 15-ваттное ЗУ снижает ёмкость до 90%. Теперь же эксперты оценили вред быстрой зарядки для аккумуляторов смартфонов.
Данные проверки предоставило подразделение Oppo India. Специалисты протестировали в лаборатории смартфон Oppo Ace2 с аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и быстрой зарядкой на 65 Ватт. Устройство прошло 800 циклов зарядки при этой мощности.
Oppo India
В итоге остаточная ёмкость аккумулятора измерялась на уровне более 90% от первоначальной. Это значит, батареи смартфона спокойно хватит как минимум на два года.
Тесты также провела независимая сторона TUV Rheinland и получила схожие результаты. То есть информация о вреде быстрой зарядки для смартфонов преувеличена.