Эксперты опубликовали рейтинги с лучшими смартфонами по качеству камеры и динамиков

В первом рейтинге безоговорочным лидером в фотосъёмке стал Huawei P40 Pro. В номинации за видеосъёмку победителем объявили тоже этот смартфон. По части широкоугольной камеры почести воздали Samsung Galaxy S20 Ultra. В ночной съёмке лучшим снова оказался Huawei P40 Pro, как и в зуме. И наконец приз за лучшее боке отдали Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

В категории фронтальных камер лучшим для селфи-фото и-видео снова стал Huawei P40 Pro. Что касается качества звука, то тут лучшим смартфоном для воспроизведения через динамики оказался Xiaomi Mi 10 Pro. А вот для записи аудио — Honor V30 Pro.