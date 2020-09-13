Эксперты посоветовали не покупать сейчас iPhone 11

JPMorgan Chase опросила исследователей, и они рассказали, что продажи iPhone в целом сейчас снижаются, особенно продажи iPhone 11 и iPhone SE (2020). Эксперты ожидают, что после выхода iPhone 12 стоимость этих моделей значительно уменьшится.

Напомним, согласно слухам, Apple выпустит в этом году четыре модели iPhone 12. Среди них будут условно бюджетный 5,4-дюймовый смартфон, две 6,1-дюймовые модели, и одна большая модель с диагональю экрана 6, 8 дюйма.