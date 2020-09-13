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Вчера 21:38
Эксперты посоветовали не покупать сейчас iPhone 11
Лучше подождать, пока он подешевеет
Для производителей смартфонов является совершенно нормальной практикой снижение стоимости устройств предыдущих поколений перед выпуском нового. Эксперты сообщили, что это случится и с Apple. После старта продаж новой серии iPhone 12 старые iPhone 11 и iPhone SE (2020) станут дешевле. Поэтому спешить с покупкой смартфона Apple старого поколения не стоит.
JPMorgan Chase опросила исследователей, и они рассказали, что продажи iPhone в целом сейчас снижаются, особенно продажи iPhone 11 и iPhone SE (2020). Эксперты ожидают, что после выхода iPhone 12 стоимость этих моделей значительно уменьшится.
Напомним, согласно слухам, Apple выпустит в этом году четыре модели iPhone 12. Среди них будут условно бюджетный 5,4-дюймовый смартфон, две 6,1-дюймовые модели, и одна большая модель с диагональю экрана 6, 8 дюйма.