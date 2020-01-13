Эксперты предрекли новую войну камер смартфонов

Блогер заявил, что разрешение основных датчиков устройств Samsung, по всему видимому, аппаратов линейки Galaxy S20 составит 108 Мп. Но в камере будут использоваться обычная раскладка RGGB и фильтр 9 Bayer. Это значит, что максимальное разрешение датчика будет уменьшаться в девять раз — до 12 Мп. Но качество снимков при этом будет только улучшаться за счёт увеличения захвата света.

У Huawei же смартфоны (видимо P40) получат датчик разрешением 52 Мп с раскладкой RYYB и фильтром 4 Bayer. То есть разрешение будет снижено в четыре раза — до 13 Мп.

Что же окажется лучше, пока неизвестно.