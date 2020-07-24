Эксперты предсказали лидера в выпуске гибких смартфонов

В публикации говорится, что ведущим игроком на рынке гибких смартфонов в следующем году останется южнокорейский гигант Samsung. Сообщается также, что, например, в 2019 году по всему миру было поставлено менее миллиона устройств с гибкими экранами. Однако в 2020 году отгрузки должны подняться в несколько раз. В 2021 поставки гибких смартфонов наконец могут достигнуть 10 млн единиц.

Эксперты ожидают, что на модели Samsung придётся от 6 до 9 млн штук в общем объёме поставок в следующем году. То есть именно этот производитель будет безусловным лидером.

В 2025 году, по мнению специалистов, объём отгрузок гибких смартфонов может достичь 100 млн.