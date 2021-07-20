Эксперты предупредили о резком подорожании смартфонов к осени

Журналисты рассказали, что цены на комплектующие растут уже несколько месяцев подряд, кроме того, увеличиваются сроки поставок. Складские запасы производителей уже исчерпаны.

Из-за полупроводникового кризиса Google уже сообщила, что смартфоны Pixel 5a 5G будут продаваться только в США и Японии. Китайские производители начали повышать цены даже на уже вышедшие смартфоны. Например, Xiaomi подняла стоимость Redmi Note 10 со $161 до $174. Это почти на 8% больше. Также компании задерживают сроки поставок смартфонов.

Эксперты предупреждают, что Apple и Samsung могут изменить цены на свои новинки, которые выйдут в августе-сентябре 2021 года.