Эксперты раскрыли типы современных вирусов для Android

По словам специалистов, больше всего таким устройствам грозят рекламные программы. На втором месте по распространённости стоят поддельные приложения, на третьем — загрузчики, на четвёртом — банковские трояны и шпионское ПО.

В 2021 году активность рекламных программ в России увеличилась. Специалисты Avast находили такие приложения в два раза чаще по сравнению с предыдущим годом.