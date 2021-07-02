Эксперты раскрыли типы современных вирусов для Android

Эксперты раскрыли типы современных вирусов для AndroidБольше всего людей атакуют навязчивой рекламой
По словам специалистов, больше всего таким устройствам грозят рекламные программы. На втором месте по распространённости стоят поддельные приложения, на третьем — загрузчики, на четвёртом — банковские трояны и шпионское ПО.
В 2021 году активность рекламных программ в России увеличилась. Специалисты Avast находили такие приложения в два раза чаще по сравнению с предыдущим годом.
Под рекламным ПО имеется в виду то, которое навязчиво показывает пользователю рекламу. Оно может притворяться обычным приложением, в основном, играми, фоторедакторами и т.д. Существуют также мошеннические приложения с рекламой. Они могут показывать объявления даже в уведомлениях. В некоторых случаях пользователей даже подписывают на платные услуги.
Эксперты советуют загружать приложения только из Google Play, проверять их рейтинг, анализировать разрешения, запрашиваемые программами и использовать на смартфоне антивирус.