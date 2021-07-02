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Эксперты раскрыли типы современных вирусов для Android

Больше всего людей атакуют навязчивой рекламой
Специалисты компании Avast назвали наиболее серьёзные угрозы для телефонов и планшетов Android в 2021 году.
Эксперты раскрыли типы современных вирусов для Android

По словам специалистов, больше всего таким устройствам грозят рекламные программы. На втором месте по распространённости стоят поддельные приложения, на третьем — загрузчики, на четвёртом — банковские трояны и шпионское ПО.

В 2021 году активность рекламных программ в России увеличилась. Специалисты Avast находили такие приложения в два раза чаще по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты раскрыли типы современных вирусов для Android

Под рекламным ПО имеется в виду то, которое навязчиво показывает пользователю рекламу. Оно может притворяться обычным приложением, в основном, играми, фоторедакторами и т.д. Существуют также мошеннические приложения с рекламой. Они могут показывать объявления даже в уведомлениях. В некоторых случаях пользователей даже подписывают на платные услуги.

Эксперты советуют загружать приложения только из Google Play, проверять их рейтинг, анализировать разрешения, запрашиваемые программами и использовать на смартфоне антивирус.