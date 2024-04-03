Эксперты рассказали, как изменится опыт работы с устройствами Apple после суда

В иске утверждается, что контроль Apple над App Store и другими аспектами экосистемы iPhone препятствует конкуренции и инновациям. Вот что победа Минюста может означать:

У людей может появиться доступ к магазинам приложений помимо магазина Apple (не только в Европе), что потенциально приведет к более широкому выбору приложений и более низким ценам. Отсутствие высоких сборов с разработчиков в App Store может привести к удешевлению приложений.

Если повезет, то владельцы iPhone смогут использовать альтернативные платежные приложения на своем iPhone или Apple Watch, даже для программ вознаграждения и баллов лояльности.

Облачные игровые приложения, такие как Xbox Cloud Gaming, могут стать доступны на iPhone, предлагая более широкий выбор игр для стриминга.

И, конечно, нельзя забывать про выбор приложения для обмена сообщениями по умолчанию, даже если оно использует сквозное шифрование.

Но есть одна загвоздка… Apple утверждает, что более открытая экосистема может поставить под угрозу безопасность и нарушить привычный пользовательский опыт, поэтому она будет вовсю «сражаться» за собственные системы именно в том виде, в котором они разрабатывались.