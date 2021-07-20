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Сегодня в 16:33

Эксперты рассказали, подорожают ли смартфоны в России осенью

Из-за дефицита микросхем
Сегодня The Wall Street Journal сообщил, что дефицит полупроводников начал вынуждать производителей повышать цены на смартфоны. Это можно будет заметить к осени. Российские эксперты прокомментировали новость и рассказали, что может случиться на местном рынке в связи с этим.
Эксперты рассказали, подорожают ли смартфоны в России осенью

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что осенью не стоит ждать заметного подорожания гаджетов. По его мнению, рынок меняется с точки зрения количества бюджетных моделей и моделей среднего сегмента.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов сказал, что повышение цен у ритейлеров будет происходить завуалированно. По его словам, уже сейчас средняя цена бюджетных смартфонов начала плавно расти — всё из-за появления моделей с поддержкой 5G. Эксперт считает, что смартфоны начнут активно дорожать в конце сентября — начале октября. Производители же будут оправдывать рост цен внедрением в гаджеты новых функций.

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин думает, что подорожание начнётся к октябрю-ноябрю. В Билайне и «Связном» признали, что колебание цен на смартфоны всё же наблюдается.