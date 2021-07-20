Эксперты рассказали, подорожают ли смартфоны в России осенью

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что осенью не стоит ждать заметного подорожания гаджетов. По его мнению, рынок меняется с точки зрения количества бюджетных моделей и моделей среднего сегмента.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов сказал, что повышение цен у ритейлеров будет происходить завуалированно. По его словам, уже сейчас средняя цена бюджетных смартфонов начала плавно расти — всё из-за появления моделей с поддержкой 5G. Эксперт считает, что смартфоны начнут активно дорожать в конце сентября — начале октября. Производители же будут оправдывать рост цен внедрением в гаджеты новых функций.

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин думает, что подорожание начнётся к октябрю-ноябрю. В Билайне и «Связном» признали, что колебание цен на смартфоны всё же наблюдается.