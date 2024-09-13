Эксперты рассказали, стоит ли покупать iPhone 16 сейчас или лучше подождать выхода Galaxy S25

iPhone 16 предлагает улучшенную производительность благодаря тесной интеграции аппаратного и программного обеспечения, а также новые функции искусственного интеллекта.

Однако Galaxy S25, который ожидается через несколько месяцев, может составить серьезную конкуренцию.

Предполагается, что он получит мощный процессор — возможно, новый Snapdragon или обновленный Exynos — что выведет его производительность на уровень iPhone 16.

Камеры у обоих устройств обещают быть впечатляющими, но подходы разные: Apple делает упор на простоту и удобство, тогда как Samsung предлагает больше ручных настроек для энтузиастов.

В конце концов, если вы предпочитаете iOS и не хотите ждать, iPhone 16 станет отличным выбором. Но если вам ближе Android и вы готовы немного подождать, стоит обратить внимание на предстоящий Galaxy S25.