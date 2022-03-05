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Эксперты: рис не спасёт утопленный iPhone

Вот советы получше
Если вы случайно намочили свой iPhone, бросать его в миску с рисом — не лучшая идея. Эксперты рассказали, что предпринять вместо этого.
Эксперты: рис не спасёт утопленный iPhone

Есть более эффективные способы высушить iPhone, а рис может даже повредить телефон. Зёрна могут застрять где не надо и даже поцарапать поверхность. В целом, крупа просто не может достаточно эффективно поглощать воду. Если вы добились успеха с этим методом, то, скорее всего, смартфон работал бы нормально и без взаимодействия с рисом.

Вот что лучше сделать:

  • Немедленно выключить намокший телефон
  • Высушить его бумажными полотенцами, попробовать вытереть внутри разъёмов
  • Извлечь все незакреплённые детали, включая аккумулятор (если это возможно) и SIM-карту.
  • Поместить устройство в герметичный пакет
  • Добавить в пакет силикагель
  • Оставить на 72 часа.
Источник: The sun
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