Эксперты: рис не спасёт утопленный iPhone

Есть более эффективные способы высушить iPhone, а рис может даже повредить телефон. Зёрна могут застрять где не надо и даже поцарапать поверхность. В целом, крупа просто не может достаточно эффективно поглощать воду. Если вы добились успеха с этим методом, то, скорее всего, смартфон работал бы нормально и без взаимодействия с рисом.

Вот что лучше сделать: