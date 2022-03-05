Эксперты: рис не спасёт утопленный iPhone

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Эксперты: рис не спасёт утопленный iPhoneВот советы получше
Если вы случайно намочили свой iPhone, бросать его в миску с рисом — не лучшая идея. Эксперты рассказали, что предпринять вместо этого.
Есть более эффективные способы высушить iPhone, а рис может даже повредить телефон. Зёрна могут застрять где не надо и даже поцарапать поверхность. В целом, крупа просто не может достаточно эффективно поглощать воду. Если вы добились успеха с этим методом, то, скорее всего, смартфон работал бы нормально и без взаимодействия с рисом.
Вот что лучше сделать:
- Немедленно выключить намокший телефон
- Высушить его бумажными полотенцами, попробовать вытереть внутри разъёмов
- Извлечь все незакреплённые детали, включая аккумулятор (если это возможно) и SIM-карту.
- Поместить устройство в герметичный пакет
- Добавить в пакет силикагель
- Оставить на 72 часа.
Источник: The sun