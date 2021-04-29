Эксперты составят рейтинг смартфонов с лучшими аккумуляторами

Эксперты заявили, что запустят оценку батарей 10 мая. Стоит отметить, что до 2019 года DxOMark была французской лабораторией, делавшей обзоры профессиональных фотоаппаратов, объективов и камер смартфонов. В 2019 же году специалисты начали расширять свою сферу деятельности.

Напомним, сейчас лидером рейтинга DxOMark по части камер является флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra. Он может похвастаться 143 баллами. Кто станет лидером в рейтинге аккумуляторов, пока сложно сказать. Как именно эксперты будут оценивать батареи, тоже пока неизвестно.