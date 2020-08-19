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Эксперты сравнили мощность версий последнего флагманского смартфона Samsung с разными процессорами
Exynos vs Snapdragon
Недавно Samsung представила флагманские смартфоны линейки Galaxy Note20. Старшую модель Note20 Ultra в Южной Корее и США продают с процессором Snapdragon 865 Plus, а вот в других странах — с платформой Exynos 990 с не очень хорошей репутацией. Эксперты сравнили мощность этих двух версий смартфона.
Тестами занялись авторы ресурса PhoneArena. Они использовали несколько бенчмарков, чтобы сравнить смартфоны между собой. Их тестировали в AnTuTu, GFXBench Car Chase (графический), одноядерном Geekbench и многоядерном Geekbench. Результаты можно увидеть в таблице ниже:
PhoneArena
Ничего нового в последних флагманах Samsung можно было не ожидать. Версия Note20 Ultra с Exynos отстаёт от Note20 Ultra со Snapdragon. Остаётся надеяться, что когда-нибудь Samsung изменит концепцию.