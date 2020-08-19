Эксперты сравнили мощность версий последнего флагманского смартфона Samsung с разными процессорами

Недавно Samsung представила флагманские смартфоны линейки Galaxy Note20. Старшую модель Note20 Ultra в Южной Корее и США продают с процессором Snapdragon 865 Plus, а вот в других странах — с платформой Exynos 990 с не очень хорошей репутацией. Эксперты сравнили мощность этих двух версий смартфона.