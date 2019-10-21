Эксперты сравнили по качеству камеры Pixel 4 и других флагманов 2019 года

Специалистам понравилась детализация при дневной съёмке и качество при съёмке в помещении. Камера смартфона показывает хорошую цветопередачу. Зум у неё неплохой: качество сохраняется даже при фотографировании в не самых идеальных условиях.

Однако эксперты особенно отметили видеосъёмку, а не фото. Они оценили адаптивную частоту кадров, которая меняется в зависимости от динамики в композиции. Также в Pixel 4 хорошо отлажена стабилизация изображения и просчёт величины экспозиции в ночное время.

Общая оценка камеры составила 112 баллов. Если говорить отдельно о фотосъёмке, то её эксперты оценили в 117 баллов. Это намного меньше, чем у того же Huawei Mate 30 Pro (131 балл). Также Pixel 4 уступает Honor 20 Pro, OnePlus 7 Pro и, конечно, Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

Зато видеосъёмку эксперты оценили в 101 балл. И тут уже результаты радуют. Столько же баллов набрал, например, Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Остальные смартфоны уже уступают Pixel 4.