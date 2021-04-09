Эксперты узнали, сколько раз обычно перепродают iPhone

По данным специалистов, последние модели iPhone, в том числе iPhone Хs, iPhone 11 и iPhone 12, сменяют примерно трёх владельцев.

Специалисты уточнили, что основные минусы при покупке подержанного iPhone, которому не более трёх лет, — это необходимость замены аккумулятора или мелкие царапины на дисплее. Кроме того, если старый владелец менял экран, есть вероятность, что у смартфона сломаны Face ID или Touch ID. Правда, это происходит в основном при самостоятельном ремонте или при обращении в некачественные сервисы.

«Все три года, что мы занимаемся trade-in бизнесом, можно однозначно сказать, что на рынке подержанной техники есть очевидный лидер — и это iPhone. Пока предпосылок, которые изменят такой расклад, даже близко не намечается. До сих пор iPhone 7 2016 года выпуска является популярной моделью», — рассказала соосновательница сервиса «ДамПродам».