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Сегодня 17:15
Эксперты высоко оценили ремонтопригодность нового флагманского смартфона Samsung
Galaxy S21
Специалисты PBK разобрали новый смартфон Samsung Galaxy S21 и оценили его ремонтопригодность. Для будущих владельцев этих аппаратов есть хорошие новости.
Издание PhoneArena уточняет, что специалисты рассмотрели версию с процессором Snapdragon 888. Такая продаётся в США.
Они рассказали, что Galaxy S21 легко разобрать и собрать. Оценка ремонтопригодности составила высокие 7,5 балла из 10. Также специалисты похвалили новую систему охлаждения в смартфоне и увеличенный сканер отпечатков пальцев.
Эксперты сообщили, что у односимочной модели смартфона на самом деле установлен двойной считыватель для SIM, но его функциональность зависит от программного обеспечения.
Кроме того, у Galaxy S21 имеется съёмный кабель, соединяющий дисплей с компактной многослойной материнской платой.