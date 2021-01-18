Эксперты высоко оценили ремонтопригодность нового флагманского смартфона Samsung

Издание PhoneArena уточняет, что специалисты рассмотрели версию с процессором Snapdragon 888. Такая продаётся в США.

Они рассказали, что Galaxy S21 легко разобрать и собрать. Оценка ремонтопригодности составила высокие 7,5 балла из 10. Также специалисты похвалили новую систему охлаждения в смартфоне и увеличенный сканер отпечатков пальцев.

Эксперты сообщили, что у односимочной модели смартфона на самом деле установлен двойной считыватель для SIM, но его функциональность зависит от программного обеспечения.

Кроме того, у Galaxy S21 имеется съёмный кабель, соединяющий дисплей с компактной многослойной материнской платой.