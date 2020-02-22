Эксперты выяснили, есть ли смысл в покупке самой мощной зарядки для флагманов Samsung

Напомним, ёмкость аккумулятора у Galaxy S20 Ultra составляет 5000 мАч. С помощью 45-ваттной зарядки его можно зарядить с нуля до 100% за 58 минут. А вот с применением 25-ваттного устройства придётся потратить… 59 минут.

Дело в том, что мощность зарядного устройства — это пиковое значение, которое достигается только на короткий промежуток времени в начале процесса зарядки. Вероятно, что 45-ваттное устройство позволит зарядить телефон быстрее, чем 25-ваттное, например, за 10 минут. Есть ли смысл покупать более мощную зарядку за $50? Скорее всего, нет.