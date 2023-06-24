Экстренные службы США завалили спамом: Google разбирается в баге

Проблема связана с функцией, которая позволяет пользователям набирать номер службы спасения, нажав пять раз на кнопку питания. Случайные звонки стали распространенными из-за легкости, с которой можно случайно нажать кнопку питания.

Национальный совет начальников полиции признал, что именно эта функция способствует рекордно высокому количеству звонков.

Компания Google признала наличие проблемы и сотрудничает с производителями Android-устройств для ее устранения.