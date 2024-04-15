Экзотический смартфон Sony Xperia 10 V протестировали в России

В комплекте с Sony Xperia 10 V вы получаете только краткое руководство. Ни кабеля, ни зарядки нет.

Держать в руке модель Sony Xperia 10 V довольно легко. Корпус выполнен у неё из пластика, при этом есть влагозащита по стандарту IP68, разъём для наушников. Динамики здесь стерео.

Оснащён смартфон дисплеем на 6,1 дюйм, матрицей OLED. Частота обновления у него 60 Гц. Пиковая яркость у него — 1300 люксов, тач — 120 Гц.

Работает Xperia 10 V на процессоре Snapdragon 695. Это очень древняя модель, даже для 2023 года. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ.